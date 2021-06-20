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У Дніпрі дитина впала в 6-метровий колодязь, її врятували

Неділя, 20 червня 2021, 13:33
У Дніпрі дитина впала в 6-метровий колодязь, її врятували

Працівники ДСНС у Дніпрі врятували хлопчика, що у неділю вранці впав у глибокий каналізаційний колодязь.

Джерело: повідомлення служби у Telegram

Деталі: 20 червня близько 10 ранку до Служби порятунку "101" звернулась жінка та повідомила, що на вулиці Артеківській у Дніпрі до відчиненого каналізаційного колодязя впав хлопчик.

По прибуттю до місця події, рятувальники виявили 6-річну дитину в колодязі на глибині близько 6 метрів.

Один з рятувальників спустився вниз та обв’язав хлопчика мотузкою, після чого піднявся разом із ним нагору по драбині.

Медичні працівники одразу оглянули врятованого та з попереднім діагнозом "забій п’яти" направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.

Українська правда

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Теми: дітинадзвичайна подіяДСНСДніпро
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