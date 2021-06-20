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В Днепре ребенок упал в 6-метровый колодец, его спасли

Воскресенье, 20 июня 2021, 13:33

Работники ГСЧС в Днепре спасли мальчика, который в воскресенье утром упал в глубокий канализационный колодец.

Источник: сообщение службы в Telegram

Детали: 20 июня около 10 утра в Службу спасения "101" обратилась женщина и сообщила, что на улице Артековской в ​​Днепре в открытый канализационный колодец упал мальчик.

Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили 6-летнего ребенка в колодце на глубине около 6 метров.

Один из спасателей спустился вниз и обвязал мальчика веревкой, после чего поднялся вместе с ним вверх по лестнице.

Медицинские работники сразу осмотрели спасенного мальчика и с предварительным диагнозом "ушиб пятки" направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу для более тщательного обследования.

Украинская правда
Темы: детичрезвычайное происшествиеГСЧСДнепр


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