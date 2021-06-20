У двох містах Німеччини поліція розігнала масові вечірки за участі тисяч людей

У двох містах Німеччини в ніч на неділю, 20 червня, поліція розігнала святкування за участі тисяч людей, які згідно з карантинними обмеженнями залишаються під забороною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Гамбурзі, де в попередній вечір вже розганяли масову вечірку, у міському парку знов зібралися близько 7 тисяч людей. Коли поліція спробувала змусити людей розійтися, деякі почали кидатися пляшками та петардами. До ранку ситуація заспокоїлася.

На додачу, ще близько 250 людей зібралися в іншому місці у центрі і також не поспішали виконувати вимогу розійтися, окремі особи кидалися в поліцію петардами.

В Аугсбурзі ввечері у суботу в центрі міста зібрались близько півтори тисячі людей. Коли поліція наказала розходитись, почалися сутички, після яких є травмовані серед поліцейських і учасників зібрання. У поліції заявили, що в їхній бік кинули близько 200 об’єктів, а одна пляшка пошкодила лобове скло "швидкої". Затримали одну людину з тих, хто кидався пляшками.

Нагадаємо, на північному заході Франції під час розгону музичної вечірки постраждали щонайменше семеро людей, в тому числі п’ять поліцейських.

Хоча статистика захворюваності у Німеччині і далі свідчить про спадання епідемії, експерти застерігають від подальшого послаблення карантинних обмежень - зокрема через ризик нового спалаху внаслідок поширення штаму Delta, вперше виявленого в Індії.

За даними Інституту Роберта Коха, за тиждень до 6 червня штам Delta складав у Німеччині 6,2% виявлених випадків, тоді як за тиждень до того - ще 3,7%.

Як повідомлялося, у Британії цей штам вже став домінуючим і складає понад 90% усіх нових заражень, а крива захворюваності після стабільного спадання знову пішла вгору.