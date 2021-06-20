В двух городах Германии полиция разогнала массовые вечеринки с участием тысяч людей

В двух городах Германии в ночь на воскресенье, 20 июня, полиция разогнала празднования с участием тысяч людей, которые согласно карантинными ограничениями остаются под запретом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Гамбурге, где в предыдущий вечер уже разгоняли массовую вечеринку, в городском парке снова собрались около 7000 человек. Когда полиция попыталась заставить людей разойтись, некоторые начали бросаться бутылками и петардами. К утру ситуация успокоилась.

В дополнение, еще около 250 человек собрались в другом месте в центре и также не спешили выполнять требование разойтись, отдельные лица бросались в полицию петардами.

В Аугсбурге вечером в субботу в центре города собрались около полутора тысяч человек. Когда полиция приказала расходиться, начались столкновения, после которых есть пострадавшие среди полицейских и участников собрания. В полиции заявили, что в их сторону бросили около 200 объектов, а одна бутылка повредила лобовое стекло машины скорой помощи. Задержали одного человека - из тех, кто бросался бутылками.

Напомним, на северо-западе Франции во время разгона музыкальной вечеринки пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе пять полицейских.

Хотя статистика заболеваемости в Германии и дальше свидетельствует о спадании эпидемии, эксперты предостерегают от дальнейшего ослабления карантина - в частности из-за риска новой вспышки в результате распространения штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

По данным Института Роберта Коха, на неделе до 6 июня штамм Delta составлял в Германии 6,2% выявленных случаев, тогда как неделей ранее - 3,7%.

Как сообщалось, в Великобритании этот штамм уже стал доминирующим и составляет более 90% всех новых заражений, а кривая заболеваемости после стабильного падения снова пошла вверх.