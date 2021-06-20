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Молода українська рекордсменка загинула в ДТП

Неділя, 20 червня 2021, 18:12
Молода українська рекордсменка загинула в ДТП
фото: Facebook Вєтрової

У суботу в ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Джерело: керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова в Facebook

Деталі: Долган також була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призеркою численних змагань та чемпіонатів України.

Вєтрова зазначила, що ще два дні тому Долган брала участь у своєму черговому забігу в Сумах.

Українська правда

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Теми: ДТПспорт
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