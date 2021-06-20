Молодая украинская рекордсменка погибла в ДТП
Воскресенье, 20 июня 2021, 18:12
В субботу в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.
Источник: руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook
Детали: Долган также была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.
Ветрова отметила, что еще два дня назад Долган участвовала в своем очередном забеге в Сумах.
Украинская правда