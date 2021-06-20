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Молодая украинская рекордсменка погибла в ДТП

Воскресенье, 20 июня 2021, 18:12
фото: Facebook Ветровой

В субботу в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Источник: руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook

Детали: Долган также была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Ветрова отметила, что еще два дня назад Долган участвовала в своем очередном забеге в Сумах.

Украинская правда
Темы: ДТПспорт


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