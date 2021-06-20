ВМС провели навчання в Чорному морі

У Чорному морі Військово-морські сили ЗСУ провели тактичне навчання корабельної десантної групи.

Джерело: Міноборони з посиланням на АрміяInform

Деталі: До навчання було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію та авіацію Повітряних сил.

Епізоди тактичного навчання щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО.

Крім того, українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо.

Також на тлі тактичного навчання було здійснено приймання курсового завдання К2 у МСТР (морський суховантажний транспорт) "Горлівка".

До висвітлення надводної обстановки та передавання інформації на командний пункт корабельної десантної групи залучалися літаки морської авіації. Також особливістю цього навчання було й те, що вперше використовувалися надувні мішені типу Killer Tomatoes, які використовують у країнах-членах НАТО.

До наступного тактичного епізоду "Бій за висадку" долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних Сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації.