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ВМС провели учения в Черном море

Воскресенье, 20 июня 2021, 18:56
ВМС провели учения в Черном море
Минобороны

В Черном море Военно-морские силы ВСУ провели тактические учения корабельной десантной группы.

Источник: Минобороны со ссылкой на АрмияInform

 

Детали: К обучению были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных сил.

Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывали по сигналам MTP, которые используют страны-члены НАТО.

Кроме того, украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и т.п.

Также на фоне тактических учений был осуществлен прием курсового задания К2 в МСТР (морской сухогрузный транспорт) "Горловка".

 

К освещению надводной обстановки и передаче информации на командный пункт корабельной десантной группы привлекались самолеты морской авиации. Также особенностью этого учения было то, что впервые использовались надувные мишени типа Killer Tomatoes, которые используют в странах-членах НАТО.

К следующему тактическому эпизоду "Бой за высадку" приобщалась бомбоштурмовая авиация Воздушных Сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации.

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Темы: Вооруженные силы
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