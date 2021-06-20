Негода на Буковині: підтоплені села, дороги перетворилися на річки

Внаслідок злив у Чернівецькій області підтоплено домогосподарства в 17 селах та розмито під’їзні шляхи до населених пунктів.

Джерело: Чернівецька ОДА, ДСНС, "Молодий буковинець"

Дослівно ОДА: "Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району.

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів".

Деталі: Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області скерувало із Вижниччини до підтоплених сіл Чернівецького району спеціальний автомобіль-амфібію. В ОДА зазначили, що всюдихід, який може пересуватися водою, допоможе рятувати людей із підтоплених місць.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, також підраховують кількість постраждалих домогосподарств.

Пізніше в ДСНС повідомили, що у Чернівецькому районі відбулося часткове підтоплення дощовими потоками близько 70 житлових будинків та 150 дворогосподарств у 17 населених пунктах.

В 29 населених пунктах частково пошкоджено дорожнє покриття, проїзд забезпечено. Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає. Зазначається, що рівень води поступово знижується.

Станом на 21:00 залишаються підтопленими 15 житлових будинків та 15 дворогосподарств.

Як повідомляє "Молодий буковинець", у селі Вікно колишнього Заставнівського району вода залила подвір’я, потопивши домашню птицю, розмила дороги і розвалила хату.

"Внаслідок дощів розлився потік у центрі села і наробив біди. Води людям було по вікна. Повністю замулило дороги, потопило курей, гусей, качок, городи, криниці – усе. Нанесло гілля та всілякого сміття під хати. Навіть шматки нової дороги знесло у вулиці. Повалилася хата. На щастя, людей там не було. Ще й електроенергії немає", - пише видання.

Разом з тим, в селі Горішні Шерівці колишнього Заставнівського району внаслідок зливних дощів стався зсув верхніх шарів грунту, внаслідок чого обвалилося гаражне приміщення.