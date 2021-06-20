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Непогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки

Воскресенье, 20 июня 2021, 19:49
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В результате ливней в Черновицкой области подтоплены домохозяйства в 17 селах и размыты подъездные пути к населенным пунктам.

Источник: Черновицкая ОГА, ГСЧС, "Молодой буковинец"

Дословно: "В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам".

Детали: Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области направило с Вижниччины к подтопленным селам Черновицкого района специальный автомобиль-амфибию. В ОГА отметили, что вездеход, который может передвигаться водой, поможет спасать людей из подтопленных мест.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, также подсчитывают количество пострадавших домохозяйств.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Черновицком районе произошло частичное подтопление дождевыми потоками около 70 жилых домов и 150 домохозяйств в 17 населенных пунктах.

В 29 населенных пунктах частично повреждено дорожное покрытие, проезд обеспечен. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Отмечается, что уровень воды постепенно снижается.

По состоянию на 21:00 остаются подтопленными 15 жилых домов и 15 дворов.

Как сообщает "Молодой буковинец", в селе Викно бывшего Заставнивского района вода залила двор, потопив домашнюю птицу, размыла дороги и развалила дом.

 

"В результате дождей разлился поток в центре села и наделал беды. Воды людям было по окна. Полностью заилило дороги, потопило кур, гусей, уток, огороды, колодцы – все. Нанесло веток и различного мусора под дом. Даже куски новой дороги снесло на улице. Завалился дом. К счастью, людей там не было. Еще и электроэнергии нет", - пишет издание.

 

Вместе с тем, в селе Верхние Шеровцы бывшего Заставнивского района в результате проливных дождей произошел сдвиг верхних слоев почвы, в результате чего обрушилось гаражное помещение.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область


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