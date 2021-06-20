На Київщині потонули дорослий і дитина, ще одна дитина померла в "швидкій"

Поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи, одна з яких – дитина 2011 року народження. Попередньо, вони потонули.

Ще одну дитину, 2017 року народження, було врятовано місцевим населенням, однак вона померла в кареті швидкої допомоги.

До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб, з них 6 водолазів, та 3 одиниці техніки, зокрема 1 човен.

Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району потонула ще одна людина. На човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега.