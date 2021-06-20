Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Київщині потонули дорослий і дитина, ще одна дитина померла в "швидкій"

Неділя, 20 червня 2021, 23:11

Поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи, одна з яких – дитина 2011 року народження. Попередньо, вони потонули.

Ще одну дитину, 2017 року народження, було врятовано місцевим населенням, однак вона померла в кареті швидкої допомоги.

До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб, з них 6 водолазів, та 3 одиниці техніки, зокрема 1 човен.

Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району потонула ще одна людина. На човні перебувало 8 осіб, з них 7 осіб самостійно дісталися до берега.

Українська правда
Теми: Київська областьДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна – знову 2-га в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Медики виявили нову мутацію індійського штаму COVID

В Ірані сталася аварійна зупинка єдиної у країні АЕС

Додаткові $100 млн для України готувалися на випадок вторгнення – радник Байдена

Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу

оновлено, фото, відеоНегода на Буковині: підтоплені села, дороги перетворилися на річки

Усі новини...
Київська область
На Київщину суне гроза
Школярка застрелила підлітка після ЗНО: робили фото для соцмереж
Центри вакцинації запрацюють на Київщині
Останні новини
08:00
Головні новини неділі та ночі: негода на Буковині, санкції США проти Росії
07:28
Окупанти 5 разів "зривали тишу" на Донбасі
06:56
Бойовики в Мексиці вбили щонайменше 15 осіб
06:34
Британія передасть ВМСУ два бойових кораблі – ЗМІ
06:12
Україна – знову 2-га в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
05:42
"Як трофей" режиму – Тихановська про Протасевича
04:40
Потоп у Ялті: кількість постраждалих зросла більш ніж удвічі
03:37
Медики виявили нову мутацію індійського штаму COVID
02:38
Вибухи на оборонному заводі у Сербії, пожежа перекинулася на ліс
02:03
У Польщі розпочали вакцинацію безпритульних
Усі новини...