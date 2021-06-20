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На Киевщине утонули взрослый и ребенок, еще один ребенок умер в "скорой"

Воскресенье, 20 июня 2021, 23:11
На Киевщине утонули взрослый и ребенок, еще один ребенок умер в скорой

Вблизи села Лебедевка Киевской утонули два человека, один из которых ребенок, еще один ребенок умер позже в карете скорой помощи.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека, один из которых – ребенок 2011 рождения. Предварительно, они утонули.

Еще один ребенок, 2017 рождения, был спасен местным населением, однако он умер в карете скорой помощи.

К поисковым работам от ГСЧС привлечено 11 человек, из них 6 водолазов, и 3 единицы техники, в том числе 1 лодка.

В этот же день в 19:00 в ГСЧС поступила информация, что на р. Каменка вблизи с. Трилесы Фастовского района утонул еще один человек. На лодке находилось 8 человек, из них 7 человек самостоятельно добрались до берега.

Украинская правда
Темы: Киевская областьГСЧС
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