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В Иране произошла аварийная остановка единственной в стране АЭС

Понедельник, 21 июня 2021, 00:17

На единственной атомной электростанции в Иране произошло временное аварийное отключение.

Источник: Arab News, ISNA

Детали: Сотрудник Государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимехр заявил, что остановка Бушерской АЭС произошла в субботу и продлится три-четыре дня.

Он отметил, что это может привести к перебоям в поставках электроэнергии в стране.

Это первый случай, когда Иран сообщает об аварийном прекращении работы электростанции в городе Бушер, сданной в эксплуатацию в 2011 году при содействии России.

В частности, в столице Ирана Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии городу.

Темы: ИранАЭС


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