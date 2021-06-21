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Ізраїльський уряд схвалив призначення нового посла в Україні

Понеділок, 21 червня 2021, 00:59

Послом Ізраїлю в Україні став дипломат Михайло Бродський, його призначення на посаду схвалив ізраїльський уряд.

Джерело: Бродський у Facebook

Пряма мова: "Уряд Ізраїлю схвалив сьогодні (у неділю, 20 червня – ред.)мою кандидатуру на посаду посла в Україні".

Довідково: Михайло Бродський народився у 1972 році у Санкт-Петербурзі, а в 1990 році разом з родиною іммігрував до Ізраїлю.

Закінчив Тель-Авівський університет, де отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії та національної безпеки. У 2002 році розпочав дипломатичну кар'єру.

У 2003-2008 роках Бродський працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві, а також політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві.

У 2009-2013 роках обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 рік був послом Ізраїлю в Казахстані.

Нагадаємо: Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння стадіону імені Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Українська правда
Теми: ІзраїльУкраїна


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