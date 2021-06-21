Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїльський уряд схвалив призначення нового посла в Україні

Понеділок, 21 червня 2021, 00:59
Ізраїльський уряд схвалив призначення нового посла в Україні

Послом Ізраїлю в Україні став дипломат Михайло Бродський, його призначення на посаду схвалив ізраїльський уряд.

Джерело: Бродський у Facebook

Пряма мова: "Уряд Ізраїлю схвалив сьогодні (у неділю, 20 червня – ред.)мою кандидатуру на посаду посла в Україні".

Довідково: Михайло Бродський народився у 1972 році у Санкт-Петербурзі, а в 1990 році разом з родиною іммігрував до Ізраїлю.

Закінчив Тель-Авівський університет, де отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії та національної безпеки. У 2002 році розпочав дипломатичну кар'єру.

У 2003-2008 роках Бродський працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві, а також політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві.

У 2009-2013 роках обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 рік був послом Ізраїлю в Казахстані.

Нагадаємо: Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння стадіону імені Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: