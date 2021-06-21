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Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине

Понедельник, 21 июня 2021, 00:59
Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине

Послом Израиля в Украине стал дипломат Михаил Бродский, его назначение на должность одобрил израильское правительство.

Источник: Бродский в Facebook

Прямая речь: "Правительство Израиля одобрило сегодня (в воскресенье, 20 июня – ред.) мою кандидатуру на должность посла в Украине".

Спрака: Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году вместе с семьей иммигрировал в Израиль.

Окончил Тель-Авивский университет, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности. В 2002 году начал дипломатическую карьеру.

В 2003-2008 годах Бродский работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а также политическим атташе посольства Израиля в Москве.

В 2009-2013 годах занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 год был послом Израиля в Казахстане.

Напомним: Решение Тернопольского городского совета о присвоении стадиона имени Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Украинская правда

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Темы: ИзраильУкраина
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