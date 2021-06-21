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Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине

Понедельник, 21 июня 2021, 00:59

Послом Израиля в Украине стал дипломат Михаил Бродский, его назначение на должность одобрил израильское правительство.

Источник: Бродский в Facebook

Прямая речь: "Правительство Израиля одобрило сегодня (в воскресенье, 20 июня – ред.) мою кандидатуру на должность посла в Украине".

Напомним: Решение Тернопольского городского совета о присвоении стадиона имени Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Украинская правда
Темы: ИзраильУкраина


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