Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине
Понедельник, 21 июня 2021, 00:59
Послом Израиля в Украине стал дипломат Михаил Бродский, его назначение на должность одобрил израильское правительство.
Источник: Бродский в Facebook
Прямая речь: "Правительство Израиля одобрило сегодня (в воскресенье, 20 июня – ред.) мою кандидатуру на должность посла в Украине".
Напомним: Решение Тернопольского городского совета о присвоении стадиона имени Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
Украинская правда