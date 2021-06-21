У Польщі розпочали вакцинацію безпритульних
У Польщі розпочали щеплення проти коронавірусу бездомних однодозовою вакциною фірми "Johnson & Johnson".
Джерело: Польське радіо
Пряма мова директора лудзького відділу Карітас, священика Анджея Партики: "Вакцинування відбувається на добровільній основі, але закликаємо усіх бажаючих прийти і зробити щеплення проти COVID-19.
У нашому місті та інших польських містах почалися акції вакцинації людей, котрі не мають постійного місця проживання ані медичного страхування.
Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти і вакцинуватися.
Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже важливо, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла до них теж".
Деталі: Лудзька міська рада організувала мобільний пункт щеплень, в якому можуть провакцинуватися безхатьки.
Луздь є одним із перших польських міст, в яких почалася акція щеплення людей, які є безпритульними.
Мобільний пункт щеплення пропонує однодозову вакцину фірми "Johnson & Johnson". Проти коронавірусу можуть щепитися і люди, котрі не мають документів, що підтверджують особу.
Нагадаємо: У Польщі на початку червня неподалік чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 10 червня почали вакцинувати українців та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до Польщі - але не безкоштовно.