У Польщі розпочали вакцинацію безпритульних

У Польщі розпочали щеплення проти коронавірусу бездомних однодозовою вакциною фірми "Johnson & Johnson".

Джерело: Польське радіо

Пряма мова директора лудзького відділу Карітас, священика Анджея Партики: "Вакцинування відбувається на добровільній основі, але закликаємо усіх бажаючих прийти і зробити щеплення проти COVID-19.

У нашому місті та інших польських містах почалися акції вакцинації людей, котрі не мають постійного місця проживання ані медичного страхування.

Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти і вакцинуватися.

Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже важливо, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла до них теж".

Деталі: Лудзька міська рада організувала мобільний пункт щеплень, в якому можуть провакцинуватися безхатьки.

Луздь є одним із перших польських міст, в яких почалася акція щеплення людей, які є безпритульними.

Мобільний пункт щеплення пропонує однодозову вакцину фірми "Johnson & Johnson". Проти коронавірусу можуть щепитися і люди, котрі не мають документів, що підтверджують особу.

Нагадаємо: У Польщі на початку червня неподалік чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 10 червня почали вакцинувати українців та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до Польщі - але не безкоштовно.