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В Польше начали вакцинацию бездомных

Понедельник, 21 июня 2021, 02:03
В Польше начали вакцинацию бездомных

В Польше начали делать прививки против коронавируса бездомных однократной вакциной фирмы "Johnson & Johnson".

Источник: Польское радио

Прямая речь директора лудзкого отдела Каритас, священника Анджея Партыки: "Вакцинирование происходит на добровольной основе, но мы призываем всех желающих прийти и сделать прививки против COVID-19.

В нашем городе и других польских городах начались акции вакцинации людей, которые не имеют постоянного места жительства ни медицинского страхования.

Мы призываем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться.

Есть и большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации пришла к ним тоже".

Детали: Лудзкий городской совет организовал мобильный пункт прививок, в котором могут провакцинироваться бездомные.

Луздь является одним из первых польских городов, в которых началась акция прививок людей, которые являются бездомными.

Мобильный пункт прививки предлагает однократной вакцину фирмы "Johnson & Johnson". Против коронавируса могут прививаться и люди, не имеющие документов, подтверждающих личность.

Напомним: В Польше в начале июня недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня начали вакцинировать украинцев и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в Польшу - но не бесплатно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшавакцинация
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