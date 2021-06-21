У Берліні невідомий відкрив вогонь й поранив 3 людей, його шукають
Понеділок, 21 червня 2021, 09:58
У ніч на понеділок, 21 червня, в Берліні сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини були важко поранені.
Джерело: Bild
Деталі: Інцидент стався поряд з баром у районі німецької столиці Веддінг.
Важкопораненим людям на місці надали першу медичну допомогу після чого доправили їх до лікарень міста.
Територію, де сталася стрілянина, оточили озброєні офіцери поліції.
Повідомляється, що зловмисник з місця події втік, його розшукують. Поліція розпочала розслідування.