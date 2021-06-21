Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Берліні невідомий відкрив вогонь й поранив 3 людей, його шукають

Понеділок, 21 червня 2021, 09:58

У ніч на понеділок, 21 червня, в Берліні сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини були важко поранені.

Джерело: Bild

Деталі: Інцидент стався поряд з баром у районі німецької столиці Веддінг.

Важкопораненим людям на місці надали першу медичну допомогу після чого доправили їх до лікарень міста.

Територію, де сталася стрілянина, оточили озброєні офіцери поліції.

 

Повідомляється, що зловмисник з місця події втік, його розшукують. Поліція розпочала розслідування.

 
 

Теми: Німеччиназброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин

фото, відеоВибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий

Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО

США запровадили санкції щодо Білорусі: у списку – КДБ і внутрішні війська

Росіяни перестають вважати Путіна найвидатнішою особистістю

"Слуга", що називав коронавірус вигадкою, розкаже про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

Усі новини...
Німеччина
У двох містах Німеччини поліція розігнала масові вечірки за участі тисяч людей
У Німеччині на смітнику знайшли цінні картини 17 сторіччя
Блінкен летить в Берлін, зустрінеться з Меркель і Маасом
Останні новини
19:39
Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин
19:34
мапаВ Україну прийшла спека: у середу в Києві +35°
19:03
фото, відеоВибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий
18:49
Глава МЗС Угорщини поскаржився у ПАРЄ на український "Миротворець"
18:43
Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО
18:13
ООС: окупанти стріляли з мінометів і гранатометів та мінували територію
18:05
США запровадили санкції щодо Білорусі: у списку – КДБ і внутрішні війська
18:01
В Україні завершили весняну посівну кампанію
17:54
МВС Білорусі хоче зарахувати біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки
17:19
У Греції розбився невеликий літак, є загиблі
Усі новини...