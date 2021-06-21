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У Берліні невідомий відкрив вогонь й поранив 3 людей, його шукають

Понеділок, 21 червня 2021, 09:58
У Берліні невідомий відкрив вогонь й поранив 3 людей, його шукають

У ніч на понеділок, 21 червня, в Берліні сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини були важко поранені.

Джерело: Bild

Деталі: Інцидент стався поряд з баром у районі німецької столиці Веддінг.

Важкопораненим людям на місці надали першу медичну допомогу після чого доправили їх до лікарень міста.

Територію, де сталася стрілянина, оточили озброєні офіцери поліції.

 

Повідомляється, що зловмисник з місця події втік, його розшукують. Поліція розпочала розслідування.

 
 

Теми: Німеччиназброя
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