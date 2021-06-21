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В Берлине неизвестный открыл огонь и ранил 3 человек, его ищут

Понедельник, 21 июня 2021, 09:58

В ночь на понедельник, 21 июня, в Берлине произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека были тяжело ранены.

Источник: Bild

Детали: Инцидент произошел рядом с баром в районе немецкой столицы Веддинг.

Тяжелораненым людям на месте оказали первую медицинскую помощь после чего доставили их в больницы города.

Территорию, где произошла стрельба, окружили вооруженные офицеры полиции.

 

Сообщается, что злоумышленник с места происшествия скрылся, его разыскивают. Полиция начала расследование.

 
 

Темы: Германияоружие


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