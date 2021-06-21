В Берлине неизвестный открыл огонь и ранил 3 человек, его ищут

В ночь на понедельник, 21 июня, в Берлине произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере три человека были тяжело ранены.

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Детали: Инцидент произошел рядом с баром в районе немецкой столицы Веддинг.

Тяжелораненым людям на месте оказали первую медицинскую помощь после чего доставили их в больницы города.

Территорию, где произошла стрельба, окружили вооруженные офицеры полиции.

Сообщается, что злоумышленник с места происшествия скрылся, его разыскивают. Полиция начала расследование.