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Коронавірус: в Україні за тиждень зробили рекордну кількість щеплень

Понеділок, 21 червня 2021, 10:39

Протягом минулого тижня, з 14 по 20 червня, українці отримали рекордні 367 тисяч щеплень проти коронавірусу.

Джерело: оновлені дані РНБО

Деталі: За інформацією відомства, минулий тиждень став рекордним одразу за двома показниками – за кількістю щеплень і першою, і другою дозою.

Загалом протягом 7 днів в Україні громадяни отримали 376 993 ін'єкції препаратів AstraZeneca, Sinovac Biotech, та Pfizer/BioNTech.

Зокрема, першу дозу Covid-щеплення зробили 246 339 людям, а другу – 121 654 людям.

 
 

Водночас Міністерство охорони здоров'я відзвітувало, що у неділю, 20 червня, 4 390 людей було щеплено проти Covid-19. Першу дозу отримали 3715 людей, повністю імунізовані (друга доза) - 2598 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.

Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 718 164 особи.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна


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