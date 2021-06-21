Коронавирус: в Украине за неделю сделали рекордное количество прививок

В течение прошлой недели, с 14 по 20 июня, украинцы получили рекордные 367 тысяч прививок против коронавируса.

Источник: обновленные данные СНБО

Детали: По информации ведомства, неделя стала рекордной сразу по двум показателям - по количеству прививок и первой, и второй дозой.

Всего в течение 7 дней в Украине граждане получили 376 993 инъекции препаратов AstraZeneca, Sinovac Biotech, и Pfizer/BioNTech.

В частности, первую дозу Covid-прививки сделали 246 339 людям, а вторую - 121654 людям.

В то же время Министерство здравоохранения отчиталось, что в воскресенье, 20 июня, 4390 человек было привито против Covid-19. Первую дозу получили 3715 человек, полностью иммунизированы (вторая доза) - 2598 человек.

С начала прививочной кампании привито уже 1726042 человека, из них получили 1 дозу - 1726040 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 086 492 прививки.

По состоянию на 20 июня в лист ожидания вакцинации записались 718 164 человека.