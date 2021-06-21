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В МЗС Німеччини анонсували нові санкції ЄС проти Білорусі

Понеділок, 21 червня 2021, 11:03

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає неуникними нові санкції Євросоюзу щодо Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Попередніх штрафних заходів, що зачіпають конкретні компанії та представників влади в оточенні самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, вже недостатньо, підкреслив він.

Санкції треба поширити на цілі сектори білоруської економіки, заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства, навівши як приклад калійну промисловість та енергетику. Крім того, необхідно "позбавити Мінськ можливості залучати кошти всередині ЄС за допомогою випуску державних облігацій", зазначив Маас.

Євросоюз в кінці 2020 року запровадив три пакети санкцій щодо Білорусі за фальсифікацію президентських виборів 9 серпня 2020 року і за репресії щодо учасників протесту. У списку налічується 88 осіб, включаючи самого Лукашенка, а також сім підприємств.

А 5 червня набули чинності санкції ЄС щодо державних білоруських авіакомпаній. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами Євросоюзу. Цей крок став відповіддю Брюсселя на примусову посадку Мінськом лайнера Ryanair і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича і його супутниці, росіянки Софії Сапеги.

Міністри закордонних справ країн ЄС 21 червня офіційно оголосять про запровадження четвертого пакета вже узгоджених штрафних заходів щодо Білорусі.

Теми: санкціїБілорусьЛукашенкоЄСНімеччина


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