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В МИД Германии анонсировали новые санкции ЕС против Беларуси

Понедельник, 21 июня 2021, 11:03
В МИД Германии анонсировали новые санкции ЕС против Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает неизбежными новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предыдущих штрафных мер, затрагивающих конкретные компании и представителей власти в окружении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, уже недостаточно, подчеркнул он.

Санкции надо распространить на целые сектора белорусской экономики, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства, приведя в пример калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо "лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС посредством выпуска государственных облигаций", отметил Маас.

Евросоюз в конца 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 и за репрессии в отношении участников протеста. В списке насчитывается 88 человек, включая самого Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официальный объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.

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Темы: санкцииБеларусьЛукашенкоЕСГермания
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