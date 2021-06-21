У Німеччині схопили росіянина, підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини в п'ятницю, 18 червня, затримала громадянина Росії за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Джерело: Генпрокуратура Німеччини

Деталі: В опублікованому 21 червня повідомленні йдеться про те, що підозрюваний Ільнур Н. працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів на науково-технічній кафедрі.

З жовтня 2020 року по червень 2021 року чоловік мінімум тричі зустрічався зі співробітником російської розвідки. За даними німецьких правоохоронців, як мінімум двічі під час цих зустрічей він передавав інформацію з університету, отримуючи в обмін гроші готівкою.

У помешканні та за місцем роботи затриманого провели обшуки.