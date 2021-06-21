Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Німеччині схопили росіянина, підозрюють у шпигунстві на користь РФ

Понеділок, 21 червня 2021, 13:03

Федеральна прокуратура Німеччини в п'ятницю, 18 червня, затримала громадянина Росії за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Джерело: Генпрокуратура Німеччини

Деталі: В опублікованому 21 червня повідомленні йдеться про те, що підозрюваний Ільнур Н. працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів на науково-технічній кафедрі.

З жовтня 2020 року по червень 2021 року чоловік мінімум тричі зустрічався зі співробітником російської розвідки. За даними німецьких правоохоронців, як мінімум двічі під час цих зустрічей він передавав інформацію з університету, отримуючи в обмін гроші готівкою.

У помешканні та за місцем роботи затриманого провели обшуки.

Теми: шпигунствоРосіяНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин

фото, відеоВибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий

Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО

США запровадили санкції щодо Білорусі: у списку – КДБ і внутрішні війська

Росіяни перестають вважати Путіна найвидатнішою особистістю

"Слуга", що називав коронавірус вигадкою, розкаже про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

Усі новини...
шпигунство
У Франції IKEA оштрафували на 1 млн євро через шпигунство за співробітниками
Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії
У Польщі арештували колишнього діяча проросійської партії за підозрою у шпигунстві на РФ
Останні новини
19:39
Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин
19:34
мапаВ Україну прийшла спека: у середу в Києві +35°
19:03
фото, відеоВибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий
18:49
Глава МЗС Угорщини поскаржився у ПАРЄ на український "Миротворець"
18:43
Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО
18:13
ООС: окупанти стріляли з мінометів і гранатометів та мінували територію
18:05
США запровадили санкції щодо Білорусі: у списку – КДБ і внутрішні війська
18:01
В Україні завершили весняну посівну кампанію
17:54
МВС Білорусі хоче зарахувати біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки
17:19
У Греції розбився невеликий літак, є загиблі
Усі новини...