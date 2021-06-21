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В Германии схватили россиянина, подозревают в шпионаже в пользу РФ

Понедельник, 21 июня 2021, 13:03

Федеральная прокуратура Германии в пятницу, 18 июня, задержала гражданина России по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Источник: Генпрокуратура Германии

Детали: В опубликованном 21 июня сообщении говорится, что подозреваемый Ильнур Н. работал научным сотрудником в одном из немецких университетов на научно-технической кафедре.

С октября 2020 года по июнь 2021 года мужчина как минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. По данным немецких правоохранителей, как минимум дважды во время этих встреч он передавал информацию из университета, получая в обмен деньги наличными.

Дома и по месту работы задержанного провели обыски.

Темы: шпионажРосcияГермания


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