Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии схватили россиянина, подозревают в шпионаже в пользу РФ

Понедельник, 21 июня 2021, 13:03
В Германии схватили россиянина, подозревают в шпионаже в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии в пятницу, 18 июня, задержала гражданина России по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Источник: Генпрокуратура Германии

Детали: В опубликованном 21 июня сообщении говорится, что подозреваемый Ильнур Н. работал научным сотрудником в одном из немецких университетов на научно-технической кафедре.

С октября 2020 года по июнь 2021 года мужчина как минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. По данным немецких правоохранителей, как минимум дважды во время этих встреч он передавал информацию из университета, получая в обмен деньги наличными.

Дома и по месту работы задержанного провели обыски.

Темы: шпионажРосcияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
шпионаж
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Россиянам запретили строить посольство в Австралии
Венгрия объявила в розыск экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: