В Германии схватили россиянина, подозревают в шпионаже в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии в пятницу, 18 июня, задержала гражданина России по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Источник: Генпрокуратура Германии

Детали: В опубликованном 21 июня сообщении говорится, что подозреваемый Ильнур Н. работал научным сотрудником в одном из немецких университетов на научно-технической кафедре.

С октября 2020 года по июнь 2021 года мужчина как минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. По данным немецких правоохранителей, как минимум дважды во время этих встреч он передавал информацию из университета, получая в обмен деньги наличными.

Дома и по месту работы задержанного провели обыски.