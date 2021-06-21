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Прем’єр Іспанії планує помилувати ув’язнених каталонських лідерів

Понеділок, 21 червня 2021, 16:00
Прем’єр Іспанії планує помилувати ув’язнених каталонських лідерів

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його уряд помилує у вівторок дев'ятьох ув'язнених лідерів Каталонії в якості першого кроку до припинення політичного конфлікту щодо багатого регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я впевнений, що виведення цих дев'яти людей із в'язниці ... - це чітке повідомлення злагоди", - сказав Санчес у понеділок на заході в Барселоні, в якому взяли участь близько 300 представників каталонського громадянського суспільства.

"Каталонія, каталонці, ми вас любимо", - сказав Санчес по-каталонськи в кінці свого звернення.

Опитування показують, що близько 60% іспанців проти звільнення політиків, засуджених за участь у несанкціонованому референдумі про незалежність. Тоді Мадрид відповів на це введенням прямого контролю над регіоном у 2017-2018 роках.

Але Санчес робить ставку на те, що зараз настав час політичної авантюри, яка послабить пропаганду незалежності та врегулює найбільшу політичну кризу в країні за останні десятиліття.

"Ми не очікуємо, що ті, хто прагне незалежності, змінять свої ідеали, але ми сподіваємось (вони) розуміють, що поза законом немає шляху", - заявив Санчес.

Після оголошення про помилування у вівторок каталонські сепаратисти зможуть вийти з в’язниці вже через кілька днів.

Санчес має на меті послабити напруженість у північно-східному регіоні та розпочати переговори між центральним урядом та каталонською владою.

"Для досягнення згоди хтось повинен зробити перший крок. Іспанський уряд зробить цей перший крок зараз", - сказав він.

Минулого тижня глава уряду Каталонії Пере Арагонес, що помилування буде першим жестом для початку діалогу, але він вважає його недостатнім, вимагаючи амністії для всіх, хто брав участь у подіях 2017 року, від чого можуть отримати вигоду близько 3000 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспанія
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