Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Премьер Испании планирует помиловать заключенных каталонских лидеров

Понедельник, 21 июня 2021, 16:00

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство помилует во вторник девять заключенных лидеров Каталонии в качестве первого шага к прекращению политического конфликта вокруг богатого региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я уверен, что освобождение этих девяти человек из тюрьмы ... - это четкое сообщение согласия", - сказал Санчес в понедельник на мероприятии в Барселоне, в котором приняли участие около 300 представителей каталонского гражданского общества.

"Каталония, каталонцы, мы вас любим", - сказал Санчес по-каталонски в конце своего обращения.

Опросы показывают, что около 60% испанцев против освобождения политиков, осужденных за участие в несанкционированном референдуме о независимости. Тогда Мадрид ответил на это введением прямого контроля над регионом в 2017-2018 годах.

Но Санчес делает ставку на то, что сейчас настало время политической авантюры, которая ослабит пропаганду независимости и урегулирует наибольший политический кризис в стране за последние десятилетия.

"Мы не ожидаем, что те, кто стремится к независимости, изменят свои идеалы, но мы надеемся (они) понимают, что вне закона нет пути", - заявил Санчес.

После объявления о помиловании во вторник каталонские сепаратисты смогут выйти из тюрьмы уже через несколько дней.

Санчес имеет целью ослабить напряженность в северо-восточном регионе и начать переговоры между центральным правительством и каталонской властью.

"Для достижения согласия кто-то должен сделать первый шаг. Испанское правительство сделает этот первый шаг сейчас", - сказал он.

На прошлой неделе глава правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что помилование будет первым жестом для начала диалога, но он считает его недостаточным, требуя амнистии для всех, кто участвовал в событиях 2017 года, от чего могут получить выгоду около 3000 человек.

Темы: Испания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации

Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли

Евро-2020: Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф

Венгерский министр хочет, чтобы Украина разрешила госуправление на языках меньшинств

фото, видеоВзрыв в Киевской области: пожар ликвидировали, есть погибший

Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО

Все новости...
Испания
В Мадриде массово протестовали против помилования каталонских сепаратистов
Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист
Испания открывает свои порты для круизных лайнеров
Последние новости
01:35
В России признали "нежелательной организацией" университет США
00:58
Байден передал Путину "послание" об ответе на кибератаки – Белый дом
00:38
ЕС расширил санкции против военного режима Мьянмы
23:55
Турция решила отменить комендантский час
23:54
Евро-2020: Россия покидает турнир, Бельгия выигрывает третий матч
23:28
США собираются обсуждать Украину в рамках "стратегического диалога" с РФ
23:01
Шевченко о проигрыше сборной: Сыграли плохой матч
22:38
Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации
21:40
Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли
20:52
Евро-2020: Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф
Все новости...