Премьер Испании планирует помиловать заключенных каталонских лидеров

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство помилует во вторник девять заключенных лидеров Каталонии в качестве первого шага к прекращению политического конфликта вокруг богатого региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я уверен, что освобождение этих девяти человек из тюрьмы ... - это четкое сообщение согласия", - сказал Санчес в понедельник на мероприятии в Барселоне, в котором приняли участие около 300 представителей каталонского гражданского общества.

"Каталония, каталонцы, мы вас любим", - сказал Санчес по-каталонски в конце своего обращения.

Опросы показывают, что около 60% испанцев против освобождения политиков, осужденных за участие в несанкционированном референдуме о независимости. Тогда Мадрид ответил на это введением прямого контроля над регионом в 2017-2018 годах.

Но Санчес делает ставку на то, что сейчас настало время политической авантюры, которая ослабит пропаганду независимости и урегулирует наибольший политический кризис в стране за последние десятилетия.

"Мы не ожидаем, что те, кто стремится к независимости, изменят свои идеалы, но мы надеемся (они) понимают, что вне закона нет пути", - заявил Санчес.

После объявления о помиловании во вторник каталонские сепаратисты смогут выйти из тюрьмы уже через несколько дней.

Санчес имеет целью ослабить напряженность в северо-восточном регионе и начать переговоры между центральным правительством и каталонской властью.

"Для достижения согласия кто-то должен сделать первый шаг. Испанское правительство сделает этот первый шаг сейчас", - сказал он.

На прошлой неделе глава правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что помилование будет первым жестом для начала диалога, но он считает его недостаточным, требуя амнистии для всех, кто участвовал в событиях 2017 года, от чего могут получить выгоду около 3000 человек.