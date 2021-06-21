Росіяни перестають вважати Путіна найвидатнішою особистістю

Росіяни найчастіше називають Йосипа Сталіна серед найвидатніших особистостей усіх часів і народів, при цьому кількість опитаних, які назвали Путіна, знизилася вдвічі з 2017 року.

Джерело: опитування "Левада-центру"

Деталі: Росіянам ставили відкрите запитання: "Назвіть, будь ласка, десять найвидатніших людей усіх часів і народів", респонденти самі називали імена.

У травні 2021 року серед найвидатніших особистостей, на думку росіян, опинилися: Йосип Сталін (39%), Володимир Ленін (30%), Олександр Пушкін (23%), Петро I (19%) і Володимир Путін (15%).

У порівнянні з минулим аналогічним виміром, який проводився у 2017 році, удвічі скоротилася частка тих, хто називав Путіна серед найвидатніших особистостей: з 34% до 15%.

Скоротилася і частка тих, хто називав Пушкіна: з 34% до 23%; і Петра I: c 29% до 19%. Сталін "утримує лідерство" з 2012 року.

Крім цього, значно зросла частка тих, кому важко визначитися з відповіддю: з 9% в 2017 році, до 19% в 2021 році.

Опитування проведене 20-26 травня 2021 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1620 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Дослідження проводилося на дому у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.