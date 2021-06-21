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Россияне перестают считать Путина самой выдающейся личностью

Понедельник, 21 июня 2021, 17:00

Россияне чаще всего называют Иосифа Сталина среди самых выдающихся личностей всех времен и народов, при этом количество опрошенных, назвавших Путина, снизилось вдвое с 2017 года.

Источник: опрос "Левада-центра"

Детали: Россиянам задавался открытый вопрос: "Назовите, пожалуйста, десять самых выдающихся людей всех времен и народов", респонденты сами называли имена.

В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей, по мнению россиян, оказались: Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Пётр I (19%) и Владимир Путин (15%).

По сравнению с прошлым аналогичным замером, который проводился в 2017 году, в два раза сократилась доля тех, кто называл Путина среди самых выдающихся личностей: с 34% до 15%.

 

Сократилась и доля тех, кто называл Пушкина: с 34% до 23%; и Петра I: c 29% до 19%. Сталин "удерживает лидерство" с 2012 года.

Помимо этого, значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году, до 19% в 2021 году.

 

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинопрос


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