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Глава МЗС Угорщини поскаржився у ПАРЄ на український "Миротворець"

Понеділок, 21 червня 2021, 18:49

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що угорським політикам та представникам, які є присутніми у списку "Миротворця", загрожує помста.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.

Заяви міністра з цього приводу пролунали у відповідь на запитання його однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, що попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.

Сійярто виділив існування сайту "Миротворець" у якості окремої проблеми. "Миротворець – список ворогів, які мають бути покарані" - пояснив угорський міністр членам ПАРЄ. "Я і сам  в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні,  мають більше підстав боятися" - пояснив він.

Він також запевнив членів ПАРЄ, що, мовляв, існування сайту "Миротворець" створює загрози для євродепутатки Андреї Бочкор, яка походить з Берегова і була обрана до ЄП за угорською квотою. "Є євро депутатка, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", - запевнив він.

Як відомо, Угорщина неодноразово піднімала перед Україною питання закриття сайту "Миротворець". На початку року була спроба заблокувати результати Ради асоціації Україна-ЄС на цій підставі.

Детальніше про це читайте в статті "Шантаж із "Миротворцем": як комісар від Угорщини зривав домовленості України та ЄС".

Теми: Угорщинаінтернет


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