Глава МИД Венгрии пожаловался в ПАСЕ на украинский "Миротворец"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерским политикам и представителям меншинства, которые присутствуют в списке "Миротворца", грозит расправа.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.
Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.
Сийярто выделил существование сайта "Миротворец" в качестве отдельной проблемы. "Миротворец – список врагов, которые должны быть наказаны", - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ. "Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - пояснил он.
Он также заверил членов ПАСЕ, что существование сайта "Миротворец" якобы создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, происхождением из Берегова, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте. "Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - заверил министр.
Как известно, Венгрия неоднократно поднимала перед Украиной вопрос закрытия сайта "Миротворец". В начале года была попытка заблокировать результаты Совета ассоциации Украина-ЕС на этом основании.
Подробнее об этом читайте в статье "Шантаж с миротворцем: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС".