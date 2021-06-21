Глава МИД Венгрии пожаловался в ПАСЕ на украинский "Миротворец"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерским политикам и представителям меншинства, которые присутствуют в списке "Миротворца", грозит расправа.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.

Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.

Сийярто выделил существование сайта "Миротворец" в качестве отдельной проблемы. "Миротворец – список врагов, которые должны быть наказаны", - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ. "Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", - пояснил он.

Он также заверил членов ПАСЕ, что существование сайта "Миротворец" якобы создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, происхождением из Берегова, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте. "Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена", - заверил министр.

Как известно, Венгрия неоднократно поднимала перед Украиной вопрос закрытия сайта "Миротворец". В начале года была попытка заблокировать результаты Совета ассоциации Украина-ЕС на этом основании.

Подробнее об этом читайте в статье "Шантаж с миротворцем: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС".