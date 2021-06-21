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Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин

Понеділок, 21 червня 2021, 19:39
Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає необхідним надати представникам угорської меншини право використовувати свою мову у всіх сферах, включаючи державне управління.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга, на цьому він двічі наголосив під час дебатів у ПАРЄ.

Угорський міністр, який у найближчі пів року виконуватиме функцію очільника Ради Європи,  у  вступному слові підкреслив, що для Угорщини питання прав меншин лишається ключовим, і наголосив, що в державах-членах РЄ "мають бути надані гарантії для використання мови  меншин в освіті, культурі та державному управлінні".

У цій частині виступу він не став згадувати жодну державу.

Однак згодом, відповідаючи на запитання з залу від свого однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, Сійярто уточнив, що його претензії стосуються саме становища угорців в Україні,  та висловив переконання, що йдеться про відновлення такого права для угорців.

"Звичайно, ми були розчаровані, коли побачили, що після підтримки нами європейських прагнень України парламент ухвалив рішення проти прав меншин у сферах освіти, медіа та державного управління...  Зараз ми просимо Україну повернутися до ситуації, яка була. Ми не просимо про додаткові права, ми просимо повернути те, що вже мало місце, повернути те, що угорська меншина вже мала", - заявив угорський міністр.

Він не став уточнювати, що має на увазі під питанням "державного управління мовами меншин"; очевидно, йдеться про так званий "закон Ківалова-Колесниченка".

Петер Сійярто наголосив, що Україна може відновити дію законодавства різними шляхами. "Не наше питання говорити, що конкретно має бути зроблене, але ми просимо проконсультуватися з представниками меншин і діяти так, як вони просять. Меншини мають підтвердити, що отримали назад те, що колись мали", - пояснив свою позицію угорський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок очільник МЗС Угорщини також поскаржився у ПАРЄ на український "Миротворець".

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинамова
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