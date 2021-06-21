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Венгерский министр хочет, чтобы Украина разрешила госуправление на языках меньшинств

Понедельник, 21 июня 2021, 19:39
Венгерский министр хочет, чтобы Украина разрешила госуправление на языках меньшинств

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, об этом он дважды сказал во время дебатов в ПАСЕ.

Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".

В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.

Однако впоследствии, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.

"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных права, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр.

Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления языках меньшинств"; очевидно, речь идет о так называемом "закон Кивалова-Колесниченко".

Петер Сийярто подчеркнул, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями. "Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было", - пояснил свою позицию венгерский министр.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник глава МИД Венгрии также пожаловался в ПАСЕ на украинский "Миротворец".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Венгрияязык
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