Туреччина вирішила скасувати комендантську годину

Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину, а також обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабінету міністрів в Анкарі, повідомляє Anadolu

Деталі: Послаблення карантинних обмежень прийнято у зв'язку зі зменшенням кількості випадків захворювання на COVID-19.

За словами Ердогана, з 1 липня в державних установах і організаціях в Туреччині буде відновлений нормальний режим роботи.

У понеділок в країні було зареєстровано 5294 нових випадків коронавірусу, а також 51 новий летальний випадок і 5093 одужання.

Що передувало: 1 червня Туреччина послабила деякі заходи щодо боротьби з вірусом, оскільки число випадків зараження в країні знизилося після 17-денного локдауна.