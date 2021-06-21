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Туреччина вирішила скасувати комендантську годину

Понеділок, 21 червня 2021, 23:55
Туреччина вирішила скасувати комендантську годину

Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину, а також обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання Кабінету міністрів в Анкарі, повідомляє Anadolu

Деталі: Послаблення карантинних обмежень прийнято у зв'язку зі зменшенням кількості випадків захворювання на COVID-19.

За словами Ердогана, з 1 липня в державних установах і організаціях в Туреччині буде відновлений нормальний режим роботи.

У понеділок в країні було зареєстровано 5294 нових випадків коронавірусу, а також 51 новий летальний випадок і 5093 одужання.

Що передувало: 1 червня Туреччина послабила деякі заходи щодо боротьби з вірусом, оскільки число випадків зараження в країні знизилося після 17-денного локдауна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
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