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Турция решила отменить комендантский час

Понедельник, 21 июня 2021, 23:55

Турция с 1 июля отменит комендантский час, а также ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Источник: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров в Анкаре, сообщает Anadolu

Детали: Ослабление карантинных ограничений принято в связи с сокращением случаев заболевания COVID-19.

По словам Эрдогана, с 1 июля в государственных учреждениях и организациях в Турции будет восстановлен нормальный режим работы.

В понедельник в стране было зарегистрировано 5294 новых случая коронавируса, а также 51 новый смертельный исход и 5093 случая выздоровления.

Что предшествовало: 1 июня Турция ослабила некоторые меры по борьбе с вирусом, поскольку число случаев заражения вирусом в стране снизилось после 17-дневного локдауна.

Темы: Турция


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