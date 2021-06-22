Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд скасував передачу "УМХ" Курченка в управління медіагрупі Коломойського

Вівторок, 22 червня 2021, 13:14

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов "Українського медіа холдингу" до АРМА та скасував рішення тендерного комітету про його передачу в управління ТОВ "1+1 Інтернет".

Джерело: заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі УП, рішення суду 

Деталі: 15 червня ОАСК частково задовольнив позовні вимоги медіа холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку, і скасував рішення тендерного комітету, який обрав управителем УМХ "1+1 Інтернет".

У задоволенні інших позовних вимог суд відмовив.

Зокрема, в УМХ просили суд визнати протиправними дії АРМА щодо відбору управителя арештованими активами Курченка.  

Позивач стверджував, що конкурс проводився з порушеннями.

Суд встановив, що пропозиція "1+1" була найбільш економічно вигідною. Там обіцяли 5 млн доходу до держбюджету на місяць, однак із фінзвітності стало відомо, що компанія збиткова.

Зокрема, ТОВ "1+1 Інтернет" приховало, що має кредитну заборгованість перед контрагентами у понад 33 млн грн.

У суді вирішили, що компанія не змогла би гарантувати прибуток на рівні 60 млн грн у рік. 

Засновником ТОВ є кіпрська компанія "Грінтвуд Інвестментс Лімітед".

Павленко у коментарі УП сказав, що наразі у відомстві чекають на офіційне надходження рішення суду.

Водночас, УМХ ще фактично не було передане в управління. Договір з "1+1 Інтернет" досі не укладений через відсутність оцінки та згоди Антимонопольного комітету.

Нагадаємо: 

  • Торік АРМА почало шукати управителя для Українського Медіа Холдингу, який належав Курченку.
  • Йшлося про корпоративні права 72 юридичних осіб, акції 7 юридичних осіб, майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, нерухоме майно (5 нежилих приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокси), а також поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць.
  • За даними "Наших грошей", в АРМА зокрема потрапили ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", корпоративні права ТОВ "Ізвєстія-Україна", ТОВ "Кореспондент", ТОВ  "Редакція газети "Команда", ТОВ  "За  кермом – Україна", ТОВ  "Твоя преса", ТОВ "ТРК "Киевские ведомости" – телерадіоефір", ТОВ  "Бігмір Онлайн" та ТОВ  "Бігмір Інтернет", ДП  "Лаунж-ФМ", акції, емітовані ПАТ "КП медіа" та акції, емітовані ПРАТ "КП в Україні".
  • Усе це арештували в рамках провадження №12013220540000400 щодо створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення групою осіб у її складі особливо тяжких злочинів проти держави.
  • Олігарха Курченко називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". 

Соня Лукашова, Альона Мазуренко, УП
Теми: КурченкоАРМАКоломойський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 22 червня: Путін про "переворот" в Україні, пилова буря

В ОП не здивовані словами Путіна про "переворот" в Україні 

Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"

В Україні немає технічної можливості виявляти штам "Дельта" – Радуцький 

Меркель поговорила з Зеленським і Путіним з нагоди 80-річчя нападу Гітлера на СРСР

Пожежа в Білогородці: маскували жорстоке вбивство, у загиблого вирізане серце

Усі новини...
Курченко
Власник ОККО розповів, навіщо придбав нафтоперевалку Курченка
Конкурс на управління УМХ: Група Ахметова оскаржить перемогу компанії Коломойського
В УМХ відповіли Коломойському: Краще погаси борг "Укрнафти" і поверни гроші "Приватбанку"
Останні новини
22:31
ФотоПрезидентка Грузії прилетіла в Україну
22:11
Новини економіки: "Мотор Січ" націоналізувати не планують, "падіння" криптовалюти
21:58
З тенісистки Ястремської зняли дискваліфікацію 
21:22
ВиправленоКанада оголосила про пом'якшення обмежень на поїздки для вакцинованих громадян
21:08
Новини 22 червня: Путін про "переворот" в Україні, пилова буря
21:04
НБУ заявляє про тиск через рішення щодо правління Ощадбанку
20:43
В ОП не здивовані словами Путіна про "переворот" в Україні 
20:28
Курс гривні стрімко ослаб до долара та євро
19:58
Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"
19:36
SpaceX хоче покрити весь світ супутниковим інтернетом Starlink у вересні
Усі новини...