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Суд скасував передачу "УМХ" Курченка в управління медіагрупі Коломойського

Вівторок, 22 червня 2021, 13:14
Суд скасував передачу УМХ Курченка в управління медіагрупі Коломойського

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов "Українського медіа холдингу" до АРМА та скасував рішення тендерного комітету про його передачу в управління ТОВ "1+1 Інтернет".

Джерело: заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі УП, рішення суду 

Деталі: 15 червня ОАСК частково задовольнив позовні вимоги медіа холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку, і скасував рішення тендерного комітету, який обрав управителем УМХ "1+1 Інтернет".

У задоволенні інших позовних вимог суд відмовив.

Зокрема, в УМХ просили суд визнати протиправними дії АРМА щодо відбору управителя арештованими активами Курченка.  

Позивач стверджував, що конкурс проводився з порушеннями.

Суд встановив, що пропозиція "1+1" була найбільш економічно вигідною. Там обіцяли 5 млн доходу до держбюджету на місяць, однак із фінзвітності стало відомо, що компанія збиткова.

Зокрема, ТОВ "1+1 Інтернет" приховало, що має кредитну заборгованість перед контрагентами у понад 33 млн грн.

У суді вирішили, що компанія не змогла би гарантувати прибуток на рівні 60 млн грн у рік. 

Засновником ТОВ є кіпрська компанія "Грінтвуд Інвестментс Лімітед".

Павленко у коментарі УП сказав, що наразі у відомстві чекають на офіційне надходження рішення суду.

Водночас, УМХ ще фактично не було передане в управління. Договір з "1+1 Інтернет" досі не укладений через відсутність оцінки та згоди Антимонопольного комітету.

Нагадаємо: 

  • Торік АРМА почало шукати управителя для Українського Медіа Холдингу, який належав Курченку.
  • Йшлося про корпоративні права 72 юридичних осіб, акції 7 юридичних осіб, майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, нерухоме майно (5 нежилих приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокси), а також поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць.
  • За даними "Наших грошей", в АРМА зокрема потрапили ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", корпоративні права ТОВ "Ізвєстія-Україна", ТОВ "Кореспондент", ТОВ  "Редакція газети "Команда", ТОВ  "За  кермом – Україна", ТОВ  "Твоя преса", ТОВ "ТРК "Киевские ведомости" – телерадіоефір", ТОВ  "Бігмір Онлайн" та ТОВ  "Бігмір Інтернет", ДП  "Лаунж-ФМ", акції, емітовані ПАТ "КП медіа" та акції, емітовані ПРАТ "КП в Україні".
  • Усе це арештували в рамках провадження №12013220540000400 щодо створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення групою осіб у її складі особливо тяжких злочинів проти держави.
  • Олігарха Курченко називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". 

Соня Лукашова, Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КурченкоАРМАКоломойський
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