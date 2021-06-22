Суд скасував передачу "УМХ" Курченка в управління медіагрупі Коломойського

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов "Українського медіа холдингу" до АРМА та скасував рішення тендерного комітету про його передачу в управління ТОВ "1+1 Інтернет".

Джерело: заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі УП, рішення суду

Деталі: 15 червня ОАСК частково задовольнив позовні вимоги медіа холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку, і скасував рішення тендерного комітету, який обрав управителем УМХ "1+1 Інтернет".

У задоволенні інших позовних вимог суд відмовив.

Зокрема, в УМХ просили суд визнати протиправними дії АРМА щодо відбору управителя арештованими активами Курченка.

Позивач стверджував, що конкурс проводився з порушеннями.

Суд встановив, що пропозиція "1+1" була найбільш економічно вигідною. Там обіцяли 5 млн доходу до держбюджету на місяць, однак із фінзвітності стало відомо, що компанія збиткова.

Зокрема, ТОВ "1+1 Інтернет" приховало, що має кредитну заборгованість перед контрагентами у понад 33 млн грн.

У суді вирішили, що компанія не змогла би гарантувати прибуток на рівні 60 млн грн у рік.

Засновником ТОВ є кіпрська компанія "Грінтвуд Інвестментс Лімітед".

Павленко у коментарі УП сказав, що наразі у відомстві чекають на офіційне надходження рішення суду.

Водночас, УМХ ще фактично не було передане в управління. Договір з "1+1 Інтернет" досі не укладений через відсутність оцінки та згоди Антимонопольного комітету.

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