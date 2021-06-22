Суд отменил передачу "УМХ" Курченко в управление медиагруппе Коломойского

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Украинского медиа холдинга" к АРМА и отменил решение тендерного комитета о его передаче в управление ООО "1+1 Интернет".

Источник: заместитель председателя АРМА Владимир Павленко в комментарии УП, решение суда

Детали: 15 июня ОАСК частично удовлетворил исковые требования медиа холдинга, принадлежащего бизнесмену-беглецу Сергею Курченко, и отменил решение тендерного комитета, который выбрал управляющим УМХ "1+1 Интернет".

В удовлетворении других исковых требований суд отказал.

В частности, в УМХ просили суд признать противоправными действия АРМА по отбору управляющего арестованными активами Курченко.

Истец утверждал, что конкурс проводился с нарушениями.

Суд установил, что предложение "1+1" было наиболее экономически выгодным. Там обещали 5 млн дохода в госбюджет в месяц, однако с финотчетности стало известно, что компания убыточна.

В частности, ООО "1+1 Интернет" скрыло, что имеет кредитную задолженность перед контрагентами в более чем 33 млн грн.

В суде решили, что компания не смогла бы гарантировать прибыль на уровне 60 млн грн в год.

Учредителем ООО является кипрская компания "Гринтвуд Инвестментс Лимитед".

Павленко в комментарии УП сказал, что сейчас в ведомстве ожидают официального поступления решения суда.

В то же время, УМХ еще фактически не было передано в управление. Договор с "1+1 Интернет" пока не заключен из-за отсутствия оценки и согласия Антимонопольного комитета.

Напомним: