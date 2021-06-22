У Росії визнали "небажаною організацією" університет США
Генпрокуратура Російської Федерації визнала небажаної на своїй території діяльність американського університету Bard College.
Джерело: Інтерфакс
Деталі: Прокурори вважають, що діяльність вишу становить "загрозу основам конституційного ладу і безпеки РФ".
Бард-коледж став 35 неурядовою організацією, діяльність якої визнана на території Росії небажаною.
Це приватний гуманітарний університет, який має освітню мережу в декількох країнах.
Наприкінці березня Координаційна рада НКО РФ попросив Генпрокуратуру перевірити обставини створення в результаті реорганізації СПбДУ Університету вільних мистецтв і наук.
У раді повважали, що створюваний виш "може бути афілійований з іноземними НКО, підконтрольними Джорджу Соросу, і які провадять на території Росії деструктивну діяльність".
Зокрема, мова йде про зв'язок майбутнього університету з Bard College, який отримував, за даними ради, кошти від визнаного в РФ небажаним фонду "Відкрите суспільство".
У відповідь адміністрація СПбГУ заявила, що не співпрацює з небажаними НКО, а "історія партнерства університету з Bard College сягає корінням кінця минулого століття".
Університет вільних мистецтв і наук створюється в результаті реорганізації СПбГУ, він стане самостійною юридичною особою.
Передісторія:
- Закон, підписаний у 2015 році Володимиром Путіним, дозволяє забороняти роботу в Росії "небажаним" іноземним неурядовим організаціям.
- 9 червня Держдума прийняла закон, який забороняє громадянам Росії брати участь у роботі "небажаних" організацій, навіть якщо вони перебувають за кордоном. Цей же закон дозволить Росфінмоніторингу отримувати інформацію про будь-які перекази з-за кордону.
- Держдума РФ у третьому і остаточному читанні 16 червня прийняла закон, який посилює відповідальність за участь у діяльності "небажаних" організацій.