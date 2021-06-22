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У Росії визнали "небажаною організацією" університет США

Вівторок, 22 червня 2021, 01:35
У Росії визнали небажаною організацією університет США

Генпрокуратура Російської Федерації визнала небажаної на своїй території діяльність американського університету Bard College.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Прокурори вважають, що діяльність вишу становить "загрозу основам конституційного ладу і безпеки РФ".

Бард-коледж став 35 неурядовою організацією, діяльність якої визнана на території Росії небажаною.

Це приватний гуманітарний університет, який має освітню мережу в декількох країнах.

Наприкінці березня Координаційна рада НКО РФ попросив Генпрокуратуру перевірити обставини створення в результаті реорганізації СПбДУ Університету вільних мистецтв і наук.

У раді повважали, що створюваний виш "може бути афілійований з іноземними НКО, підконтрольними Джорджу Соросу, і які провадять на території Росії деструктивну діяльність".

Зокрема, мова йде про зв'язок майбутнього університету з Bard College, який отримував, за даними ради, кошти від визнаного в РФ небажаним фонду "Відкрите суспільство".

У відповідь адміністрація СПбГУ заявила, що не співпрацює з небажаними НКО, а "історія партнерства університету з Bard College сягає корінням кінця минулого століття".

Університет вільних мистецтв і наук створюється в результаті реорганізації СПбГУ, він стане самостійною юридичною особою.

Передісторія:

  • Закон, підписаний у 2015 році Володимиром Путіним, дозволяє забороняти роботу в Росії "небажаним" іноземним неурядовим організаціям.
  • 9 червня Держдума прийняла закон, який забороняє громадянам Росії брати участь у роботі "небажаних" організацій, навіть якщо вони перебувають за кордоном. Цей же закон дозволить Росфінмоніторингу отримувати інформацію про будь-які перекази з-за кордону.
  • Держдума РФ у третьому і остаточному читанні 16 червня прийняла закон, який посилює відповідальність за участь у діяльності "небажаних" організацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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