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В России признали "нежелательной организацией" университет США

Вторник, 22 июня 2021, 01:35
В России признали нежелательной организацией университет США

Генпрокуратура Российской Федерации признала нежелательной на своей территории деятельность американского университета Bard College.

Источник: Интерфакс

Детали: Прокуроры посчитали, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Бард-колледж станет 35-й иностранной НПО, признанной в России нежелательной. Это частный гуманитарный университет, имеющий образовательную сеть в нескольких странах.

В конце марта Координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук.

В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь идет о связи будущего университета с Bard College, получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

В вузе, в свою очередь, заявляли, что не сотрудничают с нежелательными НКО, а "история партнерства университета с Bard College уходит корнями в конец прошлого века".

Университет свободных искусств и наук создается в результате реорганизации СПбГУ, он станет самостоятельным юридическим лицом.

Предыстория:

  • Закон, подписанный в 2015 году Владимиром Путиным, позволяет запрещать работу в России "нежелательным" иностранным неправительственным организациям.
  • 9 июня Госдума приняла закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе "нежелательных" организаций, даже если они находятся за границей. Этот же закон позволит Росфинмониторингу получать информацию о любых переводах из-за границы.
  • Госдума РФ в третьем и окончательном чтении 16 июня приняла закон, который ужесточает ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций.

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Темы: РосcияСША
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