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Спека в Україні посилиться, місцями пройдуть грози

Вівторок, 22 червня 2021, 09:17
Спека в Україні посилиться, місцями пройдуть грози
Фото maximum.fm

Найближчими днями в Україні прогнозують до +36°, на заході і півдні країни пройдуть дощі з грозами.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 23 червня у південній частині, вдень і в центральних областях та Карпатах, 24 червня у південній і західній частинах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вночі +17+22°, вдень +31+36°. 

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві 23-24 червня мінлива хмарність, вночі +17+22°, вдень +31+36°.  

 
Фото meteo.gov.ua

25 червня у південній частині та західних областях невеликі короткочасні дощі, грози. 

 
Фото meteo.gov.ua

26 червня повсюди короткочасні грозові дощі, вночі +16+22°, вдень +30+36°, на крайньому півдні і в більшості західних областей 26 червня +23+29°.

 
Фото meteo.gov.ua

У столиці 25-26 червня буде без опадів, лише вдень 26 червня місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі +17+22°, вдень +31+36°.

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Теми: погода
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