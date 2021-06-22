Жара в Украине усилится, местами пройдут грозы

В ближайшие дни в Украине прогнозируют до +36°, на западе и юге страны пройдут дожди с грозами.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23 июня в южной части, днем ​​и в центральных областях и Карпатах, 24 июня в южной и западной части местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ночью +17+22°, днем ​​+31+36°.

Фото meteo.gov.ua

В Киеве 23-24 июня переменная облачность, ночью +17+22°, днем ​​+31+36°.

Фото meteo.gov.ua

25 июня в южной части и западных областях небольшие кратковременные дожди, грозы.

Фото meteo.gov.ua

26 июня повсюду кратковременные грозовые дожди, ночью +16+22°, днем ​​+30+36°, на крайнем юге и в большинстве западных областей 26 июня +23+29°.

Фото meteo.gov.ua

В столице 25-26 июня будет без осадков, лишь днем ​​26 июня местами небольшой дождь. Температура ночью +17+22°, днем ​​+31+36°.