9 млн росіян позбавили права обратися на майбутніх виборах – спостерігачі
Не менше 9 мільйонам жителів Росії влада заборонила балотуватися на майбутніх виборах – це близько 8% від загальної кількості виборців.
Джерело: доповідь Загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який веде незалежне спостереження за виборами
Дослівно: "Не менше 9 мільйонів осіб в Росії зараз не можуть бути обрані в органи влади. Під ударом можуть опинитися ще кілька сотень тисяч політично активних громадян – через нові "антиекстремістські" поправки і визнання екстремістськими організаціями структур прихильників Олексія Навального".
Деталі: Зокрема, позбавлені права обиратися:
- ті, у кого є друге громадянство або іноземна посвідка на проживання (їх кількість може перевищувати 6 млн осіб),
- засуджені за крадіжку (таких 1,1 млн осіб за останнє десятиліття),
- засуджені за "антинаркотичними" статтями (за останні 10 років таких більше 300 тисяч осіб),
- засуджені за "політичними" кримінальними статтями за екстремізм, агітацію з екстремізмом або мову ворожнечі у виступах, матеріалах, агітації.
Рух зазначає, що в Росії чимало справ фабрикують.
Крім того, не можуть балотуватися притягнені до адміністративної відповідальності:
- за пропаганду або публічну демонстрацію нацистської/екстремістської атрибутики або символіки, або інших атрибутики чи символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами (тільки в 2020 році були засуджені 2274 людини),
- виготовлення і розповсюдження екстремістських матеріалів (у 2020 році було засуджено 1822 людини. У 34 випадках громадяни були притягнуті до відповідальності за поширення забороненого ролика Олексія Навального "Пригадаймо шахраям і злодіям їх Маніфест-2002". Винних штрафували на суми від однієї до трьох тисяч рублів).
Рух зазначає, що саме ці люди – найбільш політично активні громадяни: волонтери виборчих штабів, учасники опозиційних мітингів, політичні активісти.
За даними "Голосу", в зоні ризику – ще 10 тисяч осіб, притягнених до відповідальності за організацію або участь в акціях протесту. При повторному порушенні їх також чекає позбавлення права бути обраними.
На думку представників "Голосу", репресивні норми активно використовуються, щоб обмежити участь у виборах чинних політиків.
Тільки за останній рік в Росії позбавили права обиратися 6 політиків:
- екскоординатор штабу Навального в Архангельській області Андрій Боровиков,
- московський державний депутат Юлія Галяміна,
- колишній депутат міськради Вологди Євген Доможиров,
- лідер руху "За новий соціалізм" Микола Платошкін,
- депутати регіональних парламентів комуніст Юрій Юхневич з Тюменської області і член ЛДПР Антон Мірбалдаєв з Марій Ел.
У список тих, хто, на думку "Голосу", мають високий ризик втратити пасивне виборче право, потрапили майже 100 політиків. Серед них екскоординатори "Відкритої Росії", Штабів Навального, незалежні депутати і інші.