9 млн росіян позбавили права обратися на майбутніх виборах – спостерігачі

Не менше 9 мільйонам жителів Росії влада заборонила балотуватися на майбутніх виборах – це близько 8% від загальної кількості виборців.

Джерело: доповідь Загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який веде незалежне спостереження за виборами

Дослівно: "Не менше 9 мільйонів осіб в Росії зараз не можуть бути обрані в органи влади. Під ударом можуть опинитися ще кілька сотень тисяч політично активних громадян – через нові "антиекстремістські" поправки і визнання екстремістськими організаціями структур прихильників Олексія Навального".

Деталі: Зокрема, позбавлені права обиратися:

ті, у кого є друге громадянство або іноземна посвідка на проживання (їх кількість може перевищувати 6 млн осіб),

засуджені за крадіжку (таких 1,1 млн осіб за останнє десятиліття),

засуджені за "антинаркотичними" статтями (за останні 10 років таких більше 300 тисяч осіб),

засуджені за "політичними" кримінальними статтями за екстремізм, агітацію з екстремізмом або мову ворожнечі у виступах, матеріалах, агітації.

Рух зазначає, що в Росії чимало справ фабрикують.

Крім того, не можуть балотуватися притягнені до адміністративної відповідальності:

за пропаганду або публічну демонстрацію нацистської/екстремістської атрибутики або символіки, або інших атрибутики чи символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами (тільки в 2020 році були засуджені 2274 людини),

виготовлення і розповсюдження екстремістських матеріалів (у 2020 році було засуджено 1822 людини. У 34 випадках громадяни були притягнуті до відповідальності за поширення забороненого ролика Олексія Навального "Пригадаймо шахраям і злодіям їх Маніфест-2002". Винних штрафували на суми від однієї до трьох тисяч рублів).

Рух зазначає, що саме ці люди – найбільш політично активні громадяни: волонтери виборчих штабів, учасники опозиційних мітингів, політичні активісти.

За даними "Голосу", в зоні ризику – ще 10 тисяч осіб, притягнених до відповідальності за організацію або участь в акціях протесту. При повторному порушенні їх також чекає позбавлення права бути обраними.

На думку представників "Голосу", репресивні норми активно використовуються, щоб обмежити участь у виборах чинних політиків.

Тільки за останній рік в Росії позбавили права обиратися 6 політиків:

екскоординатор штабу Навального в Архангельській області Андрій Боровиков,

московський державний депутат Юлія Галяміна,

колишній депутат міськради Вологди Євген Доможиров,

лідер руху "За новий соціалізм" Микола Платошкін,

депутати регіональних парламентів комуніст Юрій Юхневич з Тюменської області і член ЛДПР Антон Мірбалдаєв з Марій Ел.

У список тих, хто, на думку "Голосу", мають високий ризик втратити пасивне виборче право, потрапили майже 100 політиків. Серед них екскоординатори "Відкритої Росії", Штабів Навального, незалежні депутати і інші.