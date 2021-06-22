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9 млн росіян позбавили права обратися на майбутніх виборах – спостерігачі

Вівторок, 22 червня 2021, 10:10
Фото hightech.fm

Не менше 9 мільйонам жителів Росії влада заборонила балотуватися на майбутніх виборах – це близько 8% від загальної кількості виборців.

Джерело: доповідь Загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який веде незалежне спостереження за виборами

Дослівно: "Не менше 9 мільйонів осіб в Росії зараз не можуть бути обрані в органи влади. Під ударом можуть опинитися ще кілька сотень тисяч політично активних громадян – через нові "антиекстремістські" поправки і визнання екстремістськими організаціями структур прихильників Олексія Навального".

Деталі: Зокрема, позбавлені права обиратися:

  • ті, у кого є друге громадянство або іноземна посвідка на проживання (їх кількість може перевищувати 6 млн осіб),
  • засуджені за крадіжку (таких 1,1 млн осіб за останнє десятиліття),
  • засуджені за "антинаркотичними" статтями (за останні 10 років таких більше 300 тисяч осіб),
  • засуджені за "політичними" кримінальними статтями за екстремізм, агітацію з екстремізмом або мову ворожнечі у виступах, матеріалах, агітації.

Рух зазначає, що в Росії чимало справ фабрикують.

Крім того, не можуть балотуватися притягнені до адміністративної відповідальності:

  • за пропаганду або публічну демонстрацію нацистської/екстремістської атрибутики або символіки, або інших атрибутики чи символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами (тільки в 2020 році були засуджені 2274 людини),
  • виготовлення і розповсюдження екстремістських матеріалів (у 2020 році було засуджено 1822 людини. У 34 випадках громадяни були притягнуті до відповідальності за поширення забороненого ролика Олексія Навального "Пригадаймо шахраям і злодіям їх Маніфест-2002". Винних штрафували на суми від однієї до трьох тисяч рублів).

Рух зазначає, що саме ці люди – найбільш політично активні громадяни: волонтери виборчих штабів, учасники опозиційних мітингів, політичні активісти.

За даними "Голосу", в зоні ризику – ще 10 тисяч осіб, притягнених до відповідальності за організацію або участь в акціях протесту. При повторному порушенні їх також чекає позбавлення права бути обраними.

На думку представників "Голосу", репресивні норми активно використовуються, щоб обмежити участь у виборах чинних політиків.

Тільки за останній рік в Росії позбавили права обиратися 6 політиків:

  • екскоординатор штабу Навального в Архангельській області Андрій Боровиков,
  • московський державний депутат Юлія Галяміна,
  • колишній депутат міськради Вологди Євген Доможиров,
  • лідер руху "За новий соціалізм" Микола Платошкін,
  • депутати регіональних парламентів комуніст Юрій Юхневич з Тюменської області і член ЛДПР Антон Мірбалдаєв з Марій Ел.

У список тих, хто, на думку "Голосу", мають високий ризик втратити пасивне виборче право, потрапили майже 100 політиків. Серед них екскоординатори "Відкритої Росії", Штабів Навального, незалежні депутати і інші.

Теми: Росіявибори


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