9 млн россиян лишили права избраться на предстоящих выборах – наблюдатели
Не менее 9 млн жителей России власти запретили баллотироваться на предстоящих выборах — это около 8% от общего числа избирателей.
Источник: доклад Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", которое ведет независимое наблюдение за выборами
Дословно: "Не менее 9 млн человек в России в настоящий момент не могут быть избраны в органы власти. Под ударом могут оказаться еще несколько сот тысяч политически активных граждан – из-за новых "антиэкстремистских" поправок и признания экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального".
Детали: В частности, лишены права избираться:
- те, у кого есть второе гражданство или иностранный вид на жительство (их число может превышать 6 млн человек),
- осуждённые за кражу (таких 1,1 млн человек за последнее десятилетие),
- приговорённые по "антинаркотическим" статьям (за последние 10 лет таких более 300 тысяч человек),
- осужденные по "политическим" уголовным статьям за экстремизм, агитацию с экстремизмом или возбуждение розни в выступлениях, материалах, агитации.
Движение отмечает, что в России немало дел фабрикуют.
Кроме того, не могут баллотироваться привлеченные к административной ответственности:
- за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской/экстремистской атрибутики или символики, или иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами (только в 2020 году были осуждены 2274 человека),
- производство и распространение экстремистских материалов (в 2020 году были осуждены 1822 человека. В 34 случаях граждане были привлечены за распространение запрещенного ролика Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002". Виновных штрафовали на суммы от одной до трех тысяч рублей).
Движение отмечает, что именно эти люди – наиболее политически активные граждане: волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов, политические активисты.
По данным "Голоса", в зоне риска – ещё 10 тысяч человек, привлеченных за организацию или участие в несогласованных акциях. При повторном нарушении их также ждёт лишение права быть избранными.
По мнению представителей "Голоса", репрессивные нормы активно используются, чтобы ограничить участие в выборах действующих политиков.
Только за последний год в России лишили права избираться 6 политиков:
- экс-координатор штаба Навального в Архангельской области Андрей Боровиков,
- московский муниципальный депутат Юлия Галямина,
- бывший депутат горсовета Вологды Евгений Доможиров,
- лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин,
- депутаты региональных парламентов коммунист Юрий Юхневич из Тюменской области и член ЛДПР Антон Мирбалдаев из Марий Эл.
В список тех, кто, по мнению "Голоса", имеют высокий риск лишиться пассивного избирательного права, попали почти 100 политиков. Среди них экс-координаторы "Открытой России", Штабов Навального, независимые депутаты и другие.