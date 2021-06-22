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9 млн россиян лишили права избраться на предстоящих выборах – наблюдатели

Вторник, 22 июня 2021, 10:10
9 млн россиян лишили права избраться на предстоящих выборах – наблюдатели
Фото hightech.fm

Не менее 9 млн жителей России власти запретили баллотироваться на предстоящих выборах — это около 8% от общего числа избирателей.

Источник: доклад Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", которое ведет независимое наблюдение за выборами

Дословно: "Не менее 9 млн человек в России в настоящий момент не могут быть избраны в органы власти. Под ударом могут оказаться еще несколько сот тысяч политически активных граждан – из-за новых "антиэкстремистских" поправок и признания экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального".  

Детали: В частности, лишены права избираться:

  • те, у кого есть второе гражданство или иностранный вид на жительство (их число может превышать 6 млн человек),
  • осуждённые за кражу (таких 1,1 млн человек за последнее десятилетие),
  • приговорённые по "антинаркотическим" статьям (за последние 10 лет таких более 300 тысяч человек),
  • осужденные по "политическим" уголовным статьям за экстремизм, агитацию с экстремизмом или возбуждение розни в выступлениях, материалах, агитации.

Движение отмечает, что в России немало дел фабрикуют.

Кроме того, не могут баллотироваться привлеченные к административной ответственности:

  • за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской/экстремистской атрибутики или символики, или иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами (только в 2020 году были осуждены 2274 человека),
  • производство и распространение экстремистских материалов (в 2020 году были осуждены 1822 человека. В 34 случаях граждане были привлечены за распространение запрещенного ролика Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002". Виновных штрафовали на суммы от одной до трех тысяч рублей). 

Движение отмечает, что именно эти люди – наиболее политически активные граждане: волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов, политические активисты.

По данным "Голоса", в зоне риска – ещё 10 тысяч человек, привлеченных за организацию или участие в несогласованных акциях. При повторном нарушении их также ждёт лишение права быть избранными.

По мнению представителей "Голоса", репрессивные нормы активно используются, чтобы ограничить участие в выборах действующих политиков.

Только за последний год в России лишили права избираться 6 политиков:

  • экс-координатор штаба Навального в Архангельской области Андрей Боровиков,
  • московский муниципальный депутат Юлия Галямина,
  • бывший депутат горсовета Вологды Евгений Доможиров,
  • лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин,
  • депутаты региональных парламентов коммунист Юрий Юхневич из Тюменской области и член ЛДПР Антон Мирбалдаев из Марий Эл.

В список тех, кто, по мнению "Голоса", имеют высокий риск лишиться пассивного избирательного права, попали почти 100 политиков. Среди них экс-координаторы "Открытой России", Штабов Навального, независимые депутаты и другие.  

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиявиборы
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