9 млн россиян лишили права избраться на предстоящих выборах – наблюдатели

Не менее 9 млн жителей России власти запретили баллотироваться на предстоящих выборах — это около 8% от общего числа избирателей.

Источник: доклад Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", которое ведет независимое наблюдение за выборами

Дословно: "Не менее 9 млн человек в России в настоящий момент не могут быть избраны в органы власти. Под ударом могут оказаться еще несколько сот тысяч политически активных граждан – из-за новых "антиэкстремистских" поправок и признания экстремистскими организациями структур сторонников Алексея Навального".

Детали: В частности, лишены права избираться:

те, у кого есть второе гражданство или иностранный вид на жительство (их число может превышать 6 млн человек),

осуждённые за кражу (таких 1,1 млн человек за последнее десятилетие),

приговорённые по "антинаркотическим" статьям (за последние 10 лет таких более 300 тысяч человек),

осужденные по "политическим" уголовным статьям за экстремизм, агитацию с экстремизмом или возбуждение розни в выступлениях, материалах, агитации.

Движение отмечает, что в России немало дел фабрикуют.

Кроме того, не могут баллотироваться привлеченные к административной ответственности:

за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской/экстремистской атрибутики или символики, или иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами (только в 2020 году были осуждены 2274 человека),

производство и распространение экстремистских материалов (в 2020 году были осуждены 1822 человека. В 34 случаях граждане были привлечены за распространение запрещенного ролика Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002". Виновных штрафовали на суммы от одной до трех тысяч рублей).

Движение отмечает, что именно эти люди – наиболее политически активные граждане: волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов, политические активисты.

По данным "Голоса", в зоне риска – ещё 10 тысяч человек, привлеченных за организацию или участие в несогласованных акциях. При повторном нарушении их также ждёт лишение права быть избранными.

По мнению представителей "Голоса", репрессивные нормы активно используются, чтобы ограничить участие в выборах действующих политиков.

Только за последний год в России лишили права избираться 6 политиков:

экс-координатор штаба Навального в Архангельской области Андрей Боровиков,

московский муниципальный депутат Юлия Галямина,

бывший депутат горсовета Вологды Евгений Доможиров,

лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин,

депутаты региональных парламентов коммунист Юрий Юхневич из Тюменской области и член ЛДПР Антон Мирбалдаев из Марий Эл.

В список тех, кто, по мнению "Голоса", имеют высокий риск лишиться пассивного избирательного права, попали почти 100 политиков. Среди них экс-координаторы "Открытой России", Штабов Навального, независимые депутаты и другие.