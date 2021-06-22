Комітет ПАРЄ вирішив не карати Гончаренка за прапор України

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішив закрити провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України.

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки.

Втім, асамблея ще може розглянути можливість внесення змін до власних правил. Детальніший матеріал про це читайте на "Європейській правді" ближчим часом.

Про те, як та чому в квітні намагалися покарати українського депутата – читайте в статті Помста президента: чому ПАРЄ нарощує тиск на українських депутатів.