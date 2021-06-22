Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет ПАРЄ вирішив не карати Гончаренка за прапор України

Вівторок, 22 червня 2021, 10:41
Комітет ПАРЄ вирішив не карати Гончаренка за прапор України

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішив закрити провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України.

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки.

Втім, асамблея ще може розглянути можливість внесення змін до власних правил. Детальніший матеріал про це читайте на "Європейській правді" ближчим часом.

Про те, як та чому в квітні намагалися покарати українського депутата – читайте в статті Помста президента: чому ПАРЄ нарощує тиск на українських депутатів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПАРЄУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: