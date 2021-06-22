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Комитет ПАСЕ решил не наказывать Гончаренко за флаг Украины

Вторник, 22 июня 2021, 10:41
Комитет ПАСЕ решил не наказывать Гончаренко за флаг Украины

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решил прекратить производство, начатое весной из-за якобы нарушения правил ассамблеи со стороны украинского депутата Алексея Гончаренко.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

По итогам обсуждения на закрытом заседании профильный комитет признал, что украинский парламентарий не нарушал правил, когда решил развернуть в зале заседаний флаг Украины.

На данный момент не существует правил ассамблеи, которые бы запрещали демонстрацию государственной/ национальной символики.

Впрочем, ассамблея еще может рассмотреть возможность внесения изменений в собственные правила.

Подробный материал об этом читайте на "Европейской правде" в ближайшее время.

О том, как и почему в апреле пытались наказать украинского депутата - читайте в статье Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕУкраина
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