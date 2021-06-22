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Столичні податківці допомогли ухилитися від податків на 2,5 млрд – ДБР

Вівторок, 22 червня 2021, 10:46
Столичні податківці допомогли ухилитися від податків на 2,5 млрд – ДБР
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило посадовців столичного управління Державної податкової служби, які допомогли підприємцям ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд гривень.

Джерело: сайт ДБР  

Дослівно: "Чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Податківці… мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не "помічали" грубих порушень податкового законодавства".

Деталі: Протиправна схема діяла з середини минулого року та дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

Під час обшуків у службових приміщеннях ДПС у Києві вилучили речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Українська правда
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