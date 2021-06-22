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Столичные налоговики помогли уклониться от налогов на 2,5 млрд – ГБР

Вторник, 22 июня 2021, 10:46
Столичные налоговики помогли уклониться от налогов на 2,5 млрд – ГБР
Фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы, которые помогли предпринимателям уклониться от уплаты налогов на 2,5 миллиарда гривен.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.

Налоговики... должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, но вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства".

Детали: Противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила дельцам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 миллиарда гривен.

Во время обысков в служебных помещениях ГНС в Киеве изъяли вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
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