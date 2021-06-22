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На кордоні з Польщею знову відкриють 3 автомобільні пункти пропуску

Вівторок, 22 червня 2021, 10:59
dpsu.gov.ua

Із 23 червня на кордоні України з Польщею поновлять роботу автомобільні пункти пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця".

Зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня".

Деталі: Прикордонники радять перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Нагадаємо: Уряд України прийняв рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.

Із 10 червня 2021 року неподалік від 4 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні поляки почали вакцинувати іноземців, які їдуть на роботу до Польщі. У пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин" пункти щеплення розгорнули одразу за лінією кордону, а в "Корчова-Краківець" – за 30 км від кордону, у пункті обслуговування пасажирів "Замєхув".

Теми: Польщакордон


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