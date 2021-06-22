Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На кордоні з Польщею знову відкриють 3 автомобільні пункти пропуску

Вівторок, 22 червня 2021, 10:59
На кордоні з Польщею знову відкриють 3 автомобільні пункти пропуску
dpsu.gov.ua

Із 23 червня на кордоні України з Польщею поновлять роботу автомобільні пункти пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця".

Зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня".

Деталі: Прикордонники радять перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Нагадаємо: Уряд України прийняв рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.

Із 10 червня 2021 року неподалік від 4 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні поляки почали вакцинувати іноземців, які їдуть на роботу до Польщі. У пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин" пункти щеплення розгорнули одразу за лінією кордону, а в "Корчова-Краківець" – за 30 км від кордону, у пункті обслуговування пасажирів "Замєхув".

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Польща
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: