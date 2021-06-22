На границе с Польшей снова откроют 3 автомобильных пункта пропуска

С 23 июня на границе Украины с Польшей возобновят работу автомобильные пункты пропуска "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильныця".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильныця".

Указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня".

Детали: Пограничники советуют перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

Напомним: Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.

С 10 июня 2021 года недалеко от 4 пунктов пропуска на польско-украинской границе поляки начали вакцинировать иностранцев, которые едут на работу в Польшу. В пунктах пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин" пункты прививки развернули сразу за линией границы, а в "Корчева-Краковец" – в 30 км от границы, в пункте обслуживания пассажиров "Замехув".