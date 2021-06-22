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Президент Філіппін пригрозив в’язницею за відмову вакцинуватись

Вівторок, 22 червня 2021, 11:47
Фото asia-philippines.ru

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив громадянам в’язницею за відмову від вакцинації проти коронавірусу, оскільки країна бореться з одним з найбільших в Азії спалахів СOVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на телезвернення президента

Пряма мова Дутерте: "Ви обираєте – вакцинація або я відправляю вас до в’язниці…Не зрозумійте мене неправильно, у цій країні криза. Мене просто дратують філіппінці, які не прислухаються до уряду".

Деталі: Агентство наголошує, що слова Дутерте суперечать заявам чиновників медичної галузі, які разом із закликами до вакцинації, наголошують, що щеплення проти СOVID-19 добровільні.

Станом на 20 червня влада Філіппін повністю вакцинувала лише 2,1 мільйона людей у 110-мільйонній країні.

Дутерте, якого критикували за жорсткий підхід до боротьби з коронавірусом, також підтримав своє рішення поки що не відкривати школи.

Теми: Філіппіникоронавірусвакцинація


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